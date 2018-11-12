الاحتلال يؤكد مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر شرق قطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل ضابط في الجيش وإصابة ضابط أخر خلال العملية شرق جنوب قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلال عملية لقوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اندلع تبادل إطلاق النار وفي الحادث قُتل ضابط في الجيش وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة".

واستشهد مساء الأحد، سبعة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرين في قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس جنوب قطاع غزة، رافق عملية إسرائيلية خاصة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن هوية الشهداء وهم: نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما)، محمد ماجد موسى القرا (23 عاما)، علاء الدين محمد قويدر (22 عاما) مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاما)، محمود عطا الله مصبح (25 عاما)، وعلاء فوزي فسيفس(24 عاما) وعمر ناجي مسلم أبو خاطر (21 عاما).