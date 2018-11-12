المقاومة تطلق 17 صاروخا وقذيفة على مستوطنات غلاف غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، أنه حتى الساعة تم رصد 17 عمليات إطلاق هاون وصواريخ من قطاع غزة

وقال الناطق باسم الاحتلال افيخاي ادرعي، إن القبة الحديدية اعترضت 3 من الصواريخ .

وأعلن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، أنّ تبادلاً لإطلاق النار وقع اليوم الأحد، إثر تنفيذه عملية عسكرية في قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر من جهتها، استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم قياديان في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "حصل تبادل لإطلاق النار أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّه سينشر مزيداً من التفاصيل لاحقا.