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محللون صهاينة يتحدثون عن فشل العملية في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:19 - 12 نوفمبر 2018
اصابة جنود اصابة جنود
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وصف محللون صهاينة ما جرى في خان يونس مساء اليوم الأحد بأنه خسارة مزدوجة لـ "إسرائيل".

من جهته أقر مراسل إذاعة جيش الاحتلال، تساحي دبوش يقر بأن العملية التي نفذها جيش الاحتلال مساء اليوم فشلت على الرغم من أن نتنياهو تجند من أجل تضليل حركة حماس ودفعها لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

 و أكد المحلل بأنه لا يمكن تنفيذ هذه العملية بدون الحصول على تصريح مسبق من نتنياهو.

و أضاف أن نتنياهو حاول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في باريس أن يدفع حماس للتراخي من خلال دفاعه عن التهدئة وتكريس انطباع أنه غير معني بالتصعيد لكن الأمور جاءت بعكس ما تم تخطيطه.

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