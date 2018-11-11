داخلية غزة: الأجهزة الأمنية تفرض إجراءات أمنية مكثفة في جميع مناطق قطاع غزة

أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، أن الاجهزة الامنية والشرطية، تفرض إجراءات أمنية مكثفة في جميع مناطق قطاع غزة، وذلك في إطار متابعة الحدث الامني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودعا البزم في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين إلى تفهم تلك الاجراءات، والتعاون التام مع الاجهزة الامنية والشرطية.

وطالب البزم، المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول أي روايات أو معلومات متعلقة بالحادث، والاعتماد فقط على ما يصدر عن الجهات الرسمية.

وكان البزم قد صرح في وقت سابق، أن حدثاً أمنياً وقع شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة الفلسطينية.