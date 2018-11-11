كتائب "القسام" تنشر تفاصيل العملية الامنية شرق خانيونس

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، أن عناصرها تقوم بالتعامل مع قوة إسرائيلية خاصة تقدمت داخل خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت "كتائب القسام" في بيان لها، ان قوةٌ خاصةٌ تابعة لقوات الاحتلال تسللت مساء اليوم، مستخدمة سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس، وقامت باغتيال القائد القسامي نور بركة.

وقالت: "بعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أن "الحدث مازال مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير"، وفق البيان.

واستشهد مساء اليوم الأحد ستة فلسطينيين وأصيب 7 آخرين في قصف إسرائيلي لشرق خان يونس بعد وقوع "حدث أمني كبير"، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عن هوية الشهداء وهم: نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما)، محمد ماجد موسى القرا (23 عاما)، علاء الدين محمد قويدر (22 عاما) مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاما)، محمود عطا الله مصبح (25 عاما)، و علاء نصر الله فيسس (24 عاما).

واكد مصادر مطلعة ان الشهداء جميعهم من كتائب القسام وان بركة قيادي ميداني كبير في الكتائب.

وتصدى رجال المقاومة الفلسطينية مساء اليوم لقوة اسرائيلية اطلقت النار عليها شرق خان يونس حيث تدخلت طائرات الاحتلال لتوفير الحماية للقوى.