ليبرمان يُنهي مشاورات "أمنية" دون الافصاح عن نتائج

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعقد في هذه الأثناء جلسة مشاورات أمنية بمقر الوزارة في تل أبيب.

وبحسب تلك المصادر، فقد شارك في جلسة المشاورات، رئيس هيئة أركان الجيش غادة ايزنكوت ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) وعدد من قادة جيش الاحتلال، بهدف تقييم الأوضاع، في أعقاب الحدث الأمني في قطاع غزة.

واستشهد مساء اليوم ستة مقاومين فلسطينيين وجرح سبعة آخرون في تصدي المقاومة الفلسطينية لقوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس وسط قصف إسرائيلي مكثف.

في حين، أشارت قناة التلفزة 24 العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى باريس وهو الآن في طريق العودة إلى تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل.

وأشار الجيش في بيان صدر عنه، إلى أن اشتباكات اندلعت على إثر العملية الأمنية، وقال إنه سينشر تفاصيل إضافية لاحقًا.

وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.

ودوت قبل قليل صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، والتي تنطلق عادة في حال إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال.

ودعا جيش الاحتلال المستوطنين إلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق الآمنة والمحمية، كما تم تغيير مسارات الطائرات المتجهة نحو مطار بين غوريون الرئيسي بالقرب من تل أبيب وسط فلسطين المحتلة عام 1948.