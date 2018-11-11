سرايا القدس تعلن النفير العام لجميع مقاتليها و وحداتها الميدانية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حالة النفير العام لجميع مقاتليها ووحداتها الميدانية في قطاع غزة.

و أعلنت السرايا في بيان مقتضب، تطويق كافة مناطق ومداخل قطاع غزة، في أعقاب الجريمة الصهيونية بحق عدد من المقاومين و التي أسفرت عن استشهاد ستة، و إصابة 6 آخرين بجروح نقلوا على إثرها الى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة.

فيما قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب إن المقاومة صِمَام أمان لحماية الارض والشعب ، وما تقوم به الان شرق خانيونس أوضح دلالة على وحدتها وتماسكها ويقطنها وقوة ارادتها في مواجهة العدو .

و في تصعيد مفاجئ؛ شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية وآليات مدفعية، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات وعمليات قصف على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في حين أفادت مصادر فلسطينية باغتيال قيادي في المقاومة و5 نت مساعديه في عملية إسرائيلية خاصة.

وأفادت مصادر محلية بحدوث اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوة خاصة من جيش الاحتلال شرق خانيونس أثناء محاولتها الانسحاب إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.