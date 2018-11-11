الجهاد : العملية الخاصة الاسرائيلية جنوب قطاع غزة فشلت نتيجة يقظة المقاومة

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب إن المقاومة صِمَام أمان لحماية الارض والشعب ، وما تقوم به الان شرق خانيونس أوضح دلالة على وحدتها وتماسكها ويقطنها وقوة ارادتها في مواجهة العدو .

و وجه شهاب التحية للمجاهدين الأبطال الذين يتصدون في هذه اللحظات للعدو ببسالة وعزيمة وبتنسيق كاملاً، مؤكداً بأن المقاومة في صف واحد في هذه المواجهة.

و أكد بأن المقاومة تؤكد على استمرار الرد على العدوان الخطير شرق خانيونس، مشدداً على أنها وبعد فشل العملية الصهيونية الخطيرة، فإنها سترد على هذا الانتهاك وليعلم العدو أن إرهابه سيرتد عليه.

و استشهد 6 مقاومين مساء اليوم الأحد وأصيب عدد آخر بجراح من المقاومين في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.