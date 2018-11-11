القناة الثانية: اقامة الممر المائي مع قبرص لن يخرج حيز التنفيذ

كشفت القناة العبرية الثانية بان مقترح وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان لإقامة ممر تجاري مائي بين قطاع غزة وقبرص مقابل استعادة الجنديين الاسيرين لدى حماس هدار غولدن واورون شاؤول لن يخرج حيز التنفيذ.

فبعد ان قامت وزارة الحرب وقيادة الجيش والشاباك بفحص مقترح الممر المائي، اتضح بانه لا يمكن التغلب على المشاكل التي ستنجم عنه وقد بدأت عملية فحص اقامة الممر المائي بعد عودة ليبرمان من قبرص، وفقاً للقناة الثانية.

وقد شملت عملية الفحص خمسة قضايا، على رأسها الموضوع الأمني، وتمت دراسة ما إذا كان بالإمكان فحص وتفتيش حاويات البضائع، حيث اتضح بان الامر يتطلب تواجد قوات اسرائيلية على ارض قبرص لتنفيذ عملية التفتيش.

و أشارت القناة العبرية الى أن الموضوع الثاني يخص الجانب القضائي وفق القانون الدولي والقانون "الاسرائيلي".

كما تم دراسة الاثار السياسية والاثار الامنية لذلك، واتضح بان الممر يشكل خطرا امنيا وعلى جانب الحماية والاشراف والمراقبة كما طرحت مخاوف من استغلال حماس لتنفيذ عمليات لتهريب اسلحة لغزة، أضافت القناة الثانية.

و لفتت القناة الثانية إلى أنه على الجانب القضائي تمت دراسة ما إذا تعقدت الامور، فمن سيشغل الممر المائي، واستخلصت الدراسة بانه تم استبعاد اقامة الممر المائي لذلك لا يوجد احتمال للتوصل لاتفاق تسوية مع حماس.