الجهاد يدعو فتح و السلطة لإعادة الاعتبار لنهج ياسر عرفات الثوري

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم إن ياسر عرفات لم يغب عن مسيرة النضال الوطني بعد 14 عاماً على رحيله.

واستذكر البريم في حديث له اليوم عدداً من المحطات المهمة في مسيرة ياسر عرفات والتزامه بوسائل النضال المختلفة من الكفاح المسلح وأشكال النضال ، والنهج المميز لياسر عرفات المحافظ على النسيج الوطني والملتزم بالوحدة الوطنية والخطاب المتسم بالحكمة والحرص على كل أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز.

ووصف البريم الشهداء القادة ياسر عرفات وأحمد ياسين وفتحي الشقاقي بالقامات الشامخة التي يجب أن نستظل بذكراهم وأن نستلهم من نهجهم الكثير للخروج من الواقع المأزوم الذي تمر به الساحة الداخلية.

وحول أهم ما يمكن الاستفادة من تجارب القادة الشهداء قال البريم في المقام الأول يأتي التأكيد المستمر على أن العداء يجب أن يكون فقط ضد الاحتلال الذي يغتصب الأرض والمقدسات ويمارس عدوانه وإرهابه ضد شعبنا.

ودعا البريم حركة فتح والسلطة إلى إعادة الاعتبار للنهج الثوري الذي كان عليه الراحل ياسر عرفات، والسير على فلسفته السياسية التي قدست الوحدة الوطنية واحتمت بالكفاح المسلح والبندقية في مواجهة المراوغة والتعنت والصلف الصهيوني.

وأشار البريم أن عرفات لم يكن يوماً ليقدس نهج التسوية أو يعتبره خياره الوحيد، ولم يفرض مقاطعة على أي من أبناء شعبه.

ووجه البريم التحية لشهداء صقور فتح وكتائب الأقصى والصاعقة الذين قاتلوا جنباً إلى جنب مع أجنحة المقاومة المختلفة، وانخرطوا في كل أشكال النضال الفلسطيني دون أي اعتبار لأي التزامات غير وطنية.