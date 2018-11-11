رسميا.. إلغاء ودية منتخبي مصر والإمارات

كشف مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة أنه تقرر إلغاء ودية منتخبي مصر والإمارات، المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتسبب خلاف حول بعض الحقوق الدعائية والأمور الإدارية، في عدم اتفاق الجانبين المصري والإماراتي، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين المصريين المحترفين عن تلك المواجهة، مما أدى في النهاية لإلغاء المباراة.

ورفض محمد صلاح لاعب ليفربول، وعدد من اللاعبين المحترفين بجانب لاعبي الأهلي المصري المشاركة في المباراة، خاصة وأن النادي أكد تعارضها مع مواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر المقبل بكأس زايد.