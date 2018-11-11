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الأردن يستعد لموجة سيول جديدة شرقي المملكة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 11 نوفمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الأردنية إياد العمر لـ RT وجود موجة سيول كبيرة في شرق البلاد في منطقة القطرانة تتجه نحو "سد الموجب" .

وفي السياق ذاته، نفى محافظ الكرك جمال الفايز وجود أي إغلاقات للطرق أو استنفار غير اعتيادي للأجهزة المعنية إثر بلاغ بسيول جارفة قادمة من المملكة العربية السعودية باتجاه جنوب الأردن.

وأكد المسؤول الأردني أن السيل وصل المنطقة وهو طبيعي ومنسوب المياه فيه منخفض ولا يشكل خطورة على حياة وسلامة المواطنين.

وكانت وسائل إعلام مختلفة قد تداولت في وقت سابق اليوم خبرا يفيد بأن السلطات الأردنية استنفرت الأجهزة المعنية وأغلقت بعض الطرقات في المحافظات الجنوبية استعدادا لمواجهة سيول جارفة قادمة إلى جنوب البلاد من السعودية.

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