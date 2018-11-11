"ريال بيتيس" يصعق برشلونة بأربعة أهداف ضمن جولات الليغا الإسبانية

حقق فريق ريال بيتيس الإسبانى مفاجأة كبيرة وتغلب على مضيفه برشلونة 3/4 فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 على ملعب "كامب نو".

أحرز أهداف المباراة لصالح ريال بيتيس كلاً من جونيور فيربو وسانشيز خواكين وجيوفاني لو سيلسو وسيرخيو كاناليس فى الدقائق 20 و34 و71 و83 فيما سجل أهداف برشلونة كلاً من ليونيل ميسي من ركلة جزاء بالدقيقة 68 ثم أرتورو فيدال بالدقيقة 79 ثم أحرز النجم الأرجنتينى الهدف الثالث فى الدقيقة 93.

استطاع فريق ريال بيتيس إحراج برشلونة على ملعبه ووسط جمهوره وأسقطه برباعية مذلة مع أداء فنى تاريخى للضيوف ليعود البلوجرانا إلى سلسلة النتائج السلبية من جديد، ويفشل البارسا في الحفاظ على شباكهم نظيفة في آخر 10 مباريات متتالية في الدوري ، وهو الرقم الأسوأ للفريق منذ عام 1998 بـ 12 مباراة.

ويعد هذا أول فوزيحققه بيتيس أمام برشلونة في الليجا على الكامب نو منذ 1998.

وشهدت المباراة على طرد الكرواتى إيفان راكيتتش لاعب وسط فريق برشلونة بالدقيقة 81 بعد تدخل عنيف على احد لاعبى ريال بيتيس.

بهذة النتيجة يتجمد رصيد فريق برشلونة عند النقطة الـ 24 فى صدارة جدول ترتيب الدورى الأسبانى فيما يرتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة الـ16 فى المركز الـ 12.