محكمة الاحتلال تمدد اعتقال شقيق المطارد نعالوة

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم غرب جنين، اليوم الأحد، اعتقال شقيق المطارد أشرف نعالوة حتى يوم الخميس المقبل.

وقالت مصادر محلية إن المحكمة مددت اعتقال أمجد وليد نعالوة حتى يوم الخميس، بذريعة استكمال التحقيق معه حيث جرى تمديد اعتقاله عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وكان أمجد اعتقل في اليوم التالي لمطاردة أشرف الشهر الماضي فيما اعتقل لاحقا والده ووالدته وشقيقته التي أفرج عنها قبل أيام.

ونجح أشرف الشهر الماضي في قتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بعد نجاحه في التسلل إلى مستوطنة "بركان" حيث نجح في الانسحاب من المكان، فيما لا يزال مطاردًا.