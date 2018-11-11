الرئيس التركي يستخدم لأول مرة هدية أمير قطر

في أول استخدام رسمي لها بعد أن تم طلاؤها بالعلم التركي، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستخدام الطائرة التي أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئاسة التركية في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث وصل أردوغان بها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي إطار الزيارة التي ستستمر يومين، وصل أردوغان مطار "شارل ديغول" الدولي، على متن الطائرة (TC-TRK) من طراز (Boeing 747-8) والتي يقدر سعرها بـ 400 مليون دولار، بعد أن تم طلاؤها بألوان العلم التركي وكُتب عليها "الجمهورية التركية".

وكانت الطائرة (Boeing 747-8) التي أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى الرئاسة التركية، قد أثارت جدلًا في تركيا، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الطائرة ليست مهداة إليه شخصيًا وإنما إلى الدولة التركية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، هبطت الطائرة التي يقدر سعرها بـ 400 مليون دولار، في مطار صبيحة غوكجن بمدينة إسطنبول. وذكر موقع "خبر يدي" التركي أن الشيخ تميم قدم هذه الهدية لإظهار "حبه لأردوغان والثقة بتركيا".

وفي وقت سابق، أفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيشارك في فعاليات إحياء الذكرى المئوية لوقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى، التي ستقام في باريس يومي 10 و11 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.

ولفت البيان إلى أن نحو 100 من زعماء الدول والحكومات ومسؤولين دوليين كبار سيشاركون في الفعاليات، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع بعض الزعماء على هامش الزيارة.

ويصادف 11 نوفمبر / تشرين الثاني، ذكرى توقيع الحلفاء وألمانيا اتفاق وقف إطلاق نار أنهى الحرب العالمية الأولى عام 1918، حيث بات يعرف باسم "اليوم العالمي لوقف إطلاق النار"، وتعلنه العديد من البلدان عطلة رسمية.



