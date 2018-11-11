مصر تحيل مسؤولا كبيرا للمحاكمة بتهمة الرشوة

أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.

وأمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بإحالة المتهمين إثر طلب رئيس الشركة القابضة للرشوة، مقابل أدائه أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وكشفت التحقيقات عن أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طلب تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة "غرين لاند غروب" وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتبه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وطلب أيضا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة "دلة مصر" بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، والموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت المكالمات المسجلة والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى شركته.