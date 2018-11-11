رونالدو ولعنة "سان سيرو".. هل يكسرها الليلة؟

سيسعى نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو للتخلص من لعنة ملعب جوزيبي مياتسا، المعروف باسم "سان سيرو"، الأحد عندما يواجه فريق "إيه. سي. ميلان" في إطار الأسبوع 12 من الدوري الإيطالي.

ولم يتمكن النجم البرتغالي من تسجيل أي هدف على أرض "سان سيرو" رغم أنه خاض على أرضيته 5 مباريات خلال مسيرته مع ناديي "مان يونايتد" و"ريال مدريد".

واجه رونالدو "ميلان" 3 مرات و "إنتر ميلان" مرة واحدة، كما خاض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب عندما واجه فريق "أتلتيكو مدريد" قبل عامين.

في مواجهات ميلان خسر مرتين مع فريقه القديم مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 و 3-0 في "تشامبيونزليغ" عامي 2005 و2007 على الترتيب.

أما مع ريال مدريد خاض لقاء وحيدا ضد ميلان وانتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما عام 2010، ولكنه لم يسجل أيضا، وقبل ذلك بعام تواجه مع "إنتر ميلان" وهو في صفوف الميرنغي و انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

ورغم هذه اللعنة، إلا أن "سان سيرو" حمل ذكرى سعيدة لرونالدو عندما حصل على دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2016 بعد مواجهة "أتلتيكو مدريد".

المباراة انتهت في وقت الأصلي بهدف لمثله، لكن رونالدو سجل ركلة الترجيح التي حسمت اللقب رقم 11 لصالح الملكي.