ترامب وأردوغان ناقشا الرد على قتل خاشقجي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الرد على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس التركي التقى بترامب في عشاء أقامته الرئاسة الفرنسية مساء السبت على هامش مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى الذي يقام في باريس بمشاركة العشرات من زعماء العالم.

وفي وقت سابق السبت، قال أردوغان إن تركيا سلمت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسجيلات صوتية متعلقة بمقتل خاشقجي، وأضاف أن "الأوامر صدرت على أعلى المستويات بالحكومة السعودية".

كما قال الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي إنه يتوقع "تكوين رأي أكثر قوة بكثير" بحلول الأسبوع المقبل بشأن الرد على مقتل خاشقجي"، وأضاف أنه يعمل مع الكونغرس وتركيا والسعودية على تحديد من المسؤول عن القتل.