العمادي يغادر غزة عبر "إيرز"

غادر السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع إلى الأراضي المحتلة.

وعقد العمادي خلال تواجده في قطاع غزة والذي استمر ثلاثة أيام لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والاعلان عن تقديم مساعدات إنسانية للسكان وافتتاح مشاريع خاصة بالكهرباء.

وودع وفد قيادي من حركة حماس يترأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وعضو المكتب السياسي خليل الحية مقدمين الشكر العميق لدولة قطر الشقيقة أميرًا وحكومةً وشعبًا، شاكرين جهود العمادي في متابعة المشاريع والمنح القطرية للقطاع.

وكان العمادي وصل إلى القطاع مساء الخميس وقال خلال افتتاح المشاريع الإنسانية في غزة أمس: "إن ضخ ملايين الدولارات سيعمل على تحريك عجلة الاقتصاد "الميت أصلًا"، وهي مساعدات موجهة لسكان غزة بلا استثناء".

وأعلن صندوق قطر للتنمية في 10 أكتوبر الماضي، تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

ويواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة ضمن الجمعة الـ 33 لمسيرات العودة المستمرة منذ الثلاثين من مارس.