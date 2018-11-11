جدول توزيع الكهرباء بغزة سيتأثر بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد، عن تعطل خطين للكهرباء بسبب أعمال صيانة.

وأفادت الشركة بتعطل خطين للكهرباء أحدهما يغذي شمال قطاع غزة والآخر خط 8 الناقل لخانيونس جنوبي القطاع وذلك خلال أعمال صيانة في منطقة المغراقة.

ونوّهت إلى أن جدول التوزيع سيتأثر لعدة ساعات إلى حين الانتهاء من صيانة الخطين.

وطرأ تحسن ملحوظ على جدول توزيع الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب دخول الوقود الممول قطريًا لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأصبح الجدول المعمول به 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع، بعدما كانت ساعات القطع تصل لنحو 20 ساعة بسبب توقف المحطّة عند العمل.