الرئيس عباس يُهدد باتخاذ إجراءات شديدة وحاسمة الأيام القادمة

هدد الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، باتخاذ المجلس المركزي قرارات حاسمة وشديدة، ستنفذ خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بالعلاقة مع كافة الأطراف وخاصةً "إسرائيل".

وقال الرئيس عباس، خلال كلمة له، بمناسبة الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات:"نتعرض هذه الأيام لمخاطر كبيرة على رأسها "صفقة العصر"، ولكن إذا مر وعد بلفور فإن صفقة العصر لن تمر".

وأضاف:"هناك مؤامرة من حركة حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها، ونحن نمر بظروف صعبة وهناك إجراءات شديدة ولكن سنبقي الأبواب مفتوحة.

وتابع الرئيس: لا ينسى أحد أن ياسر عرفات هو الذي قال "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، مضيفاً أن ياسر عرفات صاحب القرار الفلسطيني المستقل الذي حافظ عليه رغم كل العقبات والدسائس.

وعن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الرئيس عباس أن قانون الضمان الاجتماعي ليس مقدساً ويمكن تعديله بأثر رجعي بما يضمن مصلحة الجميع، فهناك ملاحظات كثيرة على القانون يمكن تصحيحها فهو ليس انجيلاً أو توراة.