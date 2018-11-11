إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق وإغماء عقب اقتحام مدرسة بالخليل

أصيب، اليوم الأحد، عشرات الطلبة وأحد المعلمين في مدرسة طارق بن زياد، بحالات اختناق واغماء، جراء اقتحام جيش الاحتلال لفعاليات احياء الذكرى الـ14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

واكد مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين علي ارفاعية، ان قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة خلال الفعاليات الصباحية، وفعالية احياء الذكرى الـ14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، واطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوبهم، ما ادى الى اصابة عشرة طلاب ومعلم بحالات اختناق اغماء، تم معالجتهم ميدانيا.

الجدير ذكره ان مدرسة طارق تقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وهي تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية، وتتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال نتيجة الاحتكاك اليومي مع المواطنين.