عملية خنقه استمرت 7 دقائق وتقطيعه 15 دقيقة.. هذا آخر ما قاله خاشقجي

كشف رئيس قسم التحقيقات في جريدة صباح التركية، نظيف كرمان، أن التسجيلات الصوتية التي بيد السلطات التركية توضح أن خاشقجي قُتل بوضع كيس على رأسه، وأن هذه التسجيلات توثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي القتيل.

وأضاف، أن آخر الكلمات التي تلفظ بها خاشقجي كانت "أنا أختنق، أبعدوا هذا الكيس من رأسي، أنا أعاني من فوبيا الاختناق"، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن عملية القتل تلك بواسطة الخنق استمرت سبع دقائق.

وبين أن الفريق السعودي الذي قتل خاشقجي وضع أكياسا على أرضية الغرفة؛ لمنع تسرب الدماء إليها أثناء عملية تقطيع الجثة.

ولفت إلى أن عملية التقطيع على يد خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح الطبيقي، استمرت لمدة 15 دقيقة، ثم وضعت الجثة المقطعة في خمس حقائب كبيرة، ونقلت إلى سيارة تابعة للقنصلية السعودية.

وأشار إلى أن فريق الاغتيال جاء ببعض الآلات والأدوات إلى تركيا.