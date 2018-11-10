غرينبلات : قريبا سيتم طرح خطة السلام وعلى الطرفين تقديم تنازلات

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن إدارة بلاده ستطرح خطة السلام في وقت قريب وأنها لن تعجب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونقل موقع صحيفة (معاريف) العبرية عن غرينبلات قوله في جلسة مغلقة عقدت في لندن "أنه يتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم تنازلات".

وأضاف "إننا على يقين أنه إذا وافق الجانبين على الدخول في مفاوضات فإنهم سيفهمون لماذا توصلنا إلى هذه الاستنتاجات التي ستعرض في الخطة".

ودعا كافة الأطراف لقراءة الخطة كاملة عند عرضها ومن ثم إبداء الرأي بشأنها بعيدا عن الشائعات ، خصوصا من قبل الجانب الفلسطيني. كما قال.