وزير الأوقاف يدعو أئمة وخطباء الجزائر لنصرة فلسطين ودعمها

دعا وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أئمة وخطباء الجزائر الى نصرة فلسطين وقضيتها العادلة، في خطبهم ودروسهم ومواعظهم، وحتى في دعائهم، والدعوة إلى دعم الشعب الفلسطيني، سياسياً ودينياً لاستعادة حقوقه الفلسطينية المسلوبة، والعمل بكل جهد لأن تبقى القضية عصية على كل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدها .

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ ادعيس، اليوم السبت، بأئمة وخطباء الجزائر، شاكرا الحكومة الجزائرية على دورها الداعم للقيادة والحكومة الفلسطينية ومساندتها لقضيتها، مؤكداً أن شعبنا تربطه صلة وثيقة بالشعب الجزائري وأن موقف الجزائر، رئيساً وحكومة وشعبًا له الأثر الكبير في دعم صمود أبناء شعبنا.

ووضع الحضور في صورة الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر وأزمات أهمها الاستيطان وتهويد مدينة القدس والانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى.

ودعا ادعيس الخطباء ووعاظ ودعاة الجزائر الى الاستمرار في جعل القدس والمسجد الاقصى على رأس أولوياتهم الدعوية والوعظية، مناشداً إياهم بضرورة التذكير والتنبيه لأهمية القدس والمسجد الاقصى كقضية عربية واسلامية والدعوة الى حشد الدعم بكافة اشكاله للقدس والمرابطين فيها.