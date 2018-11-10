أخصائي تغذية يقدم عبر "فلسطين اليوم" نصائح مهمة في فصل الشتاء

يلجأ الكثير من الأشخاص مع حلول فصل الشتاء إلى تناول وجبات كبيرة من الطعام بشراهة بسبب حاجة الجسم للطاقة، وفي ذات الوقت يتجاهل الكثيرون أهمية الحركة والنشاط الرياضي وشرب الماء بكثرة للحفاظ على قوة مناعة الجسم في مقاومة الأمراض والفايروسات التي تكثُر في الشتاء.

وتزيد رغبة الناس بالجلوس أمام التلفاز بجانب التدفئة، مع وجود طبق من الأطعمة التي يشعر من خلالها الانسان بالدفء، مثل: الحلويات الساخنة كالسحلب، المشروبات الساخنة عالية السكر مثل الشوكولاتة الساخنة، إضافة الى وجود منتجات الطحين الأبيض التي تمدنا بالطاقة السريعة كالكيك والمعجنات.

"وكالة فلسطين اليوم" تحدثت من الدكتور بدر الصفدي أخصائي التغذية الذي قدم نصائح مهمة للتغذية وحماية جسم الانسان من الأمراض في فصل الشتاء.

وأكد د. الصفدي، أهمية تناول الطعام الصحي خلال فصل الشتاء بالتزامن مع تنشيط خلايا الجسم والدورة الدموية لزيادة قوة المناعة إضافة لزيادة الاهتمام بالأطفال الرضع من خلال زيادة كمية الرضاعة والملابس القطنية.

وقال: "من الطبيعي أن يميل الانسان في فصل الشتاء إلى زيادة الطعام لأن الجسم بحاجة إلى طاقة أكثر من أي فصل أخر بسبب انخفاض الحرارة والبرودة"، مشدداً على أهمية شرب الماء بكثرة لما له من فوائد كبيرة وعظيمة لجسم الانسان أهمها تنظيم الحرارة داخل خلايا الجسم.

وشدد على أن تناول الطعام الصحي بكثرة يزيد مناعة الجسم في مواجهة الفايروسات.

وأوضح د. الصفدي، أن تناول الغذاء بكثرة بحاجة أيضاً إلى حركة ونشاط وتمارين رياضية لتنشيط خلايا الدم ومساعدة الجسم في افراز الطاقة واضافة قوة للمناعة في مواجهة الفايروسات والأمراض، وخاصة النزلات الرئوية، مشيراً إلى أن الحركة تعطي الجسم حرارة ودفئ أكثر من الجلوس تحت الغطاء أو بجانب المدفئة.

وفيما يتعلق بالأطفال الرضع قال: "من الأهمية تغذية الأطفال الرضع بشكل جيد وألا يتم إهمالهم من الأمهات لأن تغذيتهم الجيدة تقلل اصابتهم بأمراض الشتاء وتزيد مناعتهم في مواجهة الفايروسات.

وذكر د. الصفدي، أن التغذية الجيدة لأطفال المدارس مهمة إضافة إلى الاهتمام الجيد بملابسهم القطنية لحمايتهم من نزلات البرد، لافتاً إلى أن التمرينات الرياضية للأطفال قبل الذهاب إلى المدارس ينشط خلايا الجسم ويساعدهم في التركيز.

وعن تناول المشروبات الساخنة والباردة قال: "لا يحبذ تناول المشروبات الباردة لأنها تعمل على تقلص الأوعية الدموية أما الساخنة فهي تعمل على حرق الفم والمريء، لذلك ننصح بزيادة شرب السوائل والمياه والشوربات الدافئة".

وفيما يتعلق بالأكلات المفضلة في فصل الشتاء فقد رصدت وكالة فلسطين اليوم خلال متابعتها للمواقع الصحة والتغذية 8 أكلات تناسب جسم الانسان في فصل الشتاء وهي: "

1- شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس من أشهر الأكلات في بلاد الشام. وكما يشير الإسم أهم صنف فيها هو العدس ولكنها قد تحتوي على خضروات مختلفة.

2- المسخن

أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز “الطابون” بالإضافة إلى “السماق”. تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.

3- الكشك

هي أكلة معروفة في بلاد الشام بالإضافة إلى مصر والعراق. يتكون الكشك من؛ دشيش القمح، واللبن الحامض. يعطي حرارة لجسم الإنسان، ويشعره بالشبع لفترة طويلة.

4- الفريكة

تطبخ الفريكة، حبوب قمح خضراء، بوصفة بسيطة. وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يصنع منها شوربة.

5- الخبيزة

الخبيزة منشرة جدا في فصل الشتاء، لأنها سهلة و يعتقد أن لها فوائد طبية كمعالجة نزلات البرد.

6- المجدرة

أكلة شتوية سهلة التحضير؛ تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها “تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس” ويضاف إليها البصل المقلي.

7- الكراوية

الكراوية من الحلويات التقليدية في فصل الشتاء. تقدم في مناسبة الولادة في بلاد الشام، سريعة التحضير.

8- السحلب

هو مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، هو مسحوق أبيض يشبه الطحين سهل التحضير، ويتم تزينه بالمكسرات والقرفة، وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام.

تنظيم وجبات الطعام للحصول على تغذية صحية وسليمة في فصل الشتاء يجب اتباع التالي:

أولاً: تناول ثلاثة وجبات رئيسيه وثلاثة وجبات خفيفة حتى لا يشعر الجسم بالجوع وبالتالي الشعور بالبرد

ثانياً: التركيز على الأغذية التي تعزز المناعة:

- للوقاية من الانفلونزا والرشح مثل الأغذية الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والخضار الورقية وفيتامين E مثل المكسرات النيئة والخضار الورقية

- شوربة الخضار والمشروبات الساخنة: حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتحتوي على سعرات حرارية منخفضه جدا

- الأغذية البروتينية: مثل الحمص والفول والترمس المسلوق والكستناء والعدس حيث يأخذ الجسم فتره طويله في هضمها مما يعطي شعور بالدفء والشبع لأطول وقت ممكن

- تناول الذرة والشوفان والخبز الأسمر والبطاطا الحلوة والجزر بدلا من السكريات البسيطة مثل الحلويات والمربى والشوكولاتة.

- تناول الأغذية الغنية بفيتامين D لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء مثل الحليب ومنتجاته واللحوم خاصة الاسماك.

ثالثاً: تناول الأغذية التي تعزز الصحة النفسية:

لان بعض الناس قد يشعرون بالملل والاكتئاب في فصل الشتاء مثل الاغذية المحتوية على الفسفور كالموز والحمضيات والأغذية المحتوية على الحمض الدهني OMEGA_3 مثل الاسماك والمكسرات النيئة كاللوز والبندق والفستق.

* زيادة تناول الالياف: للوقاية من حدوث الامساك بسبب قلة الحركة كتناول الخضراوات والفواكه بكثره والحبوب الكاملة مثل الخبز الاسمر والشوفان