أردوغان: سلمنا التسجيلات الصوتية للسعودية ولا داعي للمماطلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سلمت التسجيلات الصوتية الخاصة بجريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان في تصريحات جديدة السبت إن "تركيا سلمت التسجيلات الصوتية إلى عدة دول مثل السعودية وفرنسا وبريطانيا"، وتابع: "لا داعي للمماطلة".

جثة خاشقجي

وردا على سؤال حول مكان جثة خاشقجي قال أردوغان: "لا توجد بأيدينا أي وثيقة أو دليل بهذا الخصوص، لكن الأشخاص الموقوفين لدى السعودية الـ 18 الذين قدموا إلى إسطنبول، ولا سيما الفريق المكون من 15 شخصا، يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة ومصير الجثة".

ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، سبق وأن صرّح بأن الجثمان سُلّم إلى متعاون محلي، واستدرك: "لكنهم ينكرون ذلك الآن".

وأضاف أن "القتَلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر".

ولفت إلى أن الحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء الموقوفين على الاعتراف.

عراقيل سعودية

وحول زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب، إلى إسطنبول أواخر أكتوبر الماضي، ولقائه بنظيره التركي، قال أردوغان، إن النائب السعودي إنما "جاء لوضع العراقيل".

ولفت إلى أنه "مقابل حسن نوايا تركيا، يتعين على السعودية أن تعلم بأن القاتل بين الموقوفين الـ 18، وأن تتحلى بالعدل لدرء هذه الشبهة، وإلا فإنها لن تتخلص منها".

وكان الصحافي خاشقجي قد تم اغتياله يوم الثلاثاء الثاني من تشرين أول/ أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ومن ثم تم تذويب جسده بالأسيد، في محاولة لإخفاء الجريمة، لكن أجهزة الأمن التركية سرعان ما تمكنت من اكتشاف التفاصيل وأجبرت السعودية على الاعتراف تدريجياً بارتكاب الجريمة.

اللقاء مع ترامب

وأكد أردوغان وجود مساعٍ من أجل عقد لقاء ثنائي مع نظيره الأمريكي في باريس على هامش مشاركتهما في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يتخذ قرارا حيال جريمة اغتيال خاشقجي خلال أسبوع من الآن، وقال إنه سوف يتخذ "موقفا قويا" تجاه السعودية.

تطهير شمال العراق

وتعهد الرئيس التركي بتطهير شمال العراق ومنطقة شرقي نهر الفرات بسوريا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقره إرهابيا.

وتابع: "نمضي قدمًا عبر القضاء على البؤر الإرهابية شمال العراق، وتدمير جبال قنديل وسنجار على رؤوس الإرهابيين".

شرق الفرات

وأضاف: "نرى كيف أن أشقاءنا السوريين يئنّون تحت ظلم منظمة بي كا كا الإرهابية الانفصالية شرق الفرات، وقريبا سنوفر الأمن والطمأنينة للمظلومين في هذه المنطقة أيضا".

ولفت إلى أن الذين يستخدمون تنظيم الدولة، بغية إجهاض الخطوات التركية في المنطقة، بدأوا يدركون خطأهم.

نفاق أمريكا

واتهم الرئيس التركي، الولايات المتحدة الأمريكية بالنفاق في ما يخص مكافحة حزب العمال الكردستاني.

وقال بهذا الصدد: "من يعلنون بي كا كا منظمة إرهابية ويخصصون المكافآت علنًا للقبض على قياداتها، يتعاملون مع الإرهابيين من خلف الستار، ونحن نُدرك ذلك جيدًا".