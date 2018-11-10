كشف ملابسات جريمة قتل في ضواحي القدس

كشفت شرطة ضواحي القدس، اليوم السبت، ملابسات قضية قتل مواطن، وقعت في العام 2013 وقبضت على شخص مشتبه بارتكابه الجريمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إداره المباحث العامة تمكنت من كشف ملابسات جريمة مقتل المواطن هاني كعابنة والتي وقعت في عام 2013 بالقرب من منطقة حاجز قلنديا شرق مدينة القدس المحتلة وقبضت على شخص مشتبه به والذي اعترف بقيامه بالاشتراك بجريمة القتل بسبب خلافات بينهما كما اعترف بإطلاق نار وإصابة ثلاثة اشخاص في وقت سابق.

وتم توقيف المشتبه به لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.