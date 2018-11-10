السيد نصر الله: أي اعتداء على لبنان سيتم الرد عليه بقوة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن أي اعتداء "إسرائيلي" على لبنان أو غارة أو قصف سيتم الرد عليه حتماً، مشدداً على أن الحزب لن يقبل باستباحة العدو للبلاد كما كان يفعل.

وجدد السيد نصر الله خلال كلمة له في احتفالية "يوم شهيد حزب الله"، تأكيده أن التهديدات والضغوط والعقوبات لا تنفع مع المقاومة اللبنانية، وأنها ستدافع عن لبنان مهما كلفها من ثمن.

وقال: "مسار المقاومة كان حاسماً وقاطعاً وقوياً ومندفعاً وأنجز انتصارات تاريخية بفعل دماء الشهداء، وأينما تواجد رجال حزب الله تُصنع الانتصارات"، مشيراً إلى أن لبنان اليوم يعيش بأمن وكرامة بفعل المعادلة الذهبية التي فرضتها المقاومة على العدو.

وعن قدرة المقاومة الصاروخية، قال السيد نصر الله: "إن نقطة القوة لدى المقاومة، هي قدرتها الصاروخية، لأنه ممنوع على الجيش اللبناني امتلاك صواريخ متطورة، كاشفاً أن العدو يحاول التركيز على قدرة المقاومة الصاروخية من خلال التهويل والضغوط واستخدام الأميركيين.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد بنفسه أن "القوة هي المفتاح وليس الاحتلال"، مضيفاً أن مشكلة نتنياهو مع المقاومة هو امتلاكها للقوة.

ونوه السيد نصر الله إلى أن نتنياهو في الوقت الذي يحاول امتلاك المزيد من القوة، فإنه يحاول انتزاعها من المقاومة، مشدداً على أن المقاومة متمسكة بقوة لبنان وبالمعادلة الذهبية وبسلاحها وكل صواريخها.

وكان وسائل إعلام "إسرائيلي" قالت: "إن لبنان تلقى رسائل تحذير عبر سفراء وديبلوماسيين أوروبيين وأميركيين فحواها أن "إسرائيل" قد تقدم على عمل عسكري في حال لم تتم إزالة ما قال المسؤولون فيها إنها مصانع مزودة بتقنيات إيرانية، لتطوير الصواريخ التي يمتلكها حزب الله كي تصبح أكثر دقة داخل الأراضي اللبنانية".