هنية يلتقي وزير الشباب والرياضة التركي

استقبل معالي وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو في مكتبه اليوم الجمعة الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية في إطار جولة هنية الخارجية.

وقدم هنية التهاني والتبريكات له بثقة رئاسة الجمهورية بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة مؤكداً أنه يستحق هذه الثقة الكبيرة لما يمثله من قيمةٍ حازت على احترام الجميع.

وبحث هنية مع سيادته إعادة ملف إنشاء الاستاد الدولي الذي تم طرحه عام ٢٠١٦ في ظل وعودات بإنجازه قريباً، وأطلعه على الجهود المبذولة لتطوير الرياضة الفلسطينية وبنيتها التحتية بالرغم مما تتعرض له الرياضة من تدمير للملاعب واعتقالات واغتيالات في صفوف الرياضيين وكان آخرها جريمة اغتيال لاعب شباب رفح محمد أبو شربين وقتله بدم بارد من قناصات جنود الإحتلال.

وأعرب هنية عن شكره وتقديره للقيادة التركية رئيساً وحكومة على جهودهم الحثيثة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني في وجه آلة الحرب الصهيونية.

ووجه هنية لمعالي الوزير دعوة لزيارة الأراضي الفلسطينية مؤكداً على عمق العلاقة بين الشعبين التركي والفلسطيني.

فيما أثنى معالي الوزير التركي على زيارة هنية مثمناً الجهود التي تبذل في تطوير الرياضة الفلسطينية مؤكداً على حرص تركيا في إنجاز الاستاد الدولي في أقرب وقت ممكن.

وأكد محمد قصاب أوغلو أن وزارة الشباب والرياضة التركية لم ولن تبخل عن تقديم الدعم الكامل لفلسطين على كافة المستويات الرياضية والشبابية مرحباً بدعوة هنية لزيارته فلسطين مؤكداً أنها ستتم في الوقت والمكان المناسبين وبأقرب فرصة ممكنة.