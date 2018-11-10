مفاجأة... "خاشقجي" على قيد الحياة!!

لا يتوقف رجل الأمن الأول في الإمارات ونائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن تغريدات تثير حالة عارمة من السخرية، بعد ان توصل لنتيجة أن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي على قيد الحياة، رغم الاعتراف السعودي الرسمي بقتله داخل مبنى سفارة بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها "وطن" تعليقا على إعلان النيابة التركية وقف البحث عن جثة "خاشقجي" بعد التأكد من أنه تمت إذابتها بالأحماض الكيميائية: " طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا ال DNA لخاشقجي……..وعائلته لم تعمل عزاء …على ما يبدو.. قد يكون خاشقحي على قيد الحياة".

وكالعادة، تحولت تغريدة "خلفان" لمثار سخرية كبيرة من قبل المغردين الذين وصفوا تحليله بأن أقرب "لتحليل البول"، واصفين تفكيره بالغباء، مذكرين إياه بالاعتراف السعودي الرسمي بقتله.

يشار إلى أن جمال خاشقجي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

واعلن مصدر في مكتب المدعي العام التركي إن النيابة العامة أوقفت البحث عن جثة خاشقجي بعد توصلها لقناعات عن أن الجثة تم تذويبها بواسطة الأسيد.

وقال المصدر التركي إن نقاط البحث والمراقبة المتعلقة بمحاولة إيجاد جثة خاشقجي أصبحت “لا قيمة لها” بعد القناعة بتذويبه.









