غزة: تعليمات هامة للسائقين

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، تعليمات السياقة الآمنة في فصل الشتاء.
وأكدت الإدارة العامة للشرطة على ضرورة:
1_ ارتداء ملابس ملائمة لا تثقل على السائق .
٢_ فتح الشباك قليلا ليدخل الهواء للمركبة.
٣_ عدم التدفئة الزائدة لمنع التعب و النوم.
٤_ امتنعوا عن السرعة الزائدة.
٥_ فحص صلاحية مساحات الزجاج.
٦_ تنظيف فوانيس الضوء.
٧_ تأكد من سلامة الإطارات.
٨_المحافظه على مسافة أمنة بين السيارات على الطريق.
وحثت الشرطة، على ضرورة امتناع السائقين عن السرعة الجنونية والتأكد من صلاحية المركبة والإطارات.