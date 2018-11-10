غزة: تعليمات هامة للسائقين

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، تعليمات السياقة الآمنة في فصل الشتاء.

وأكدت الإدارة العامة للشرطة على ضرورة:

1_ ارتداء ملابس ملائمة لا تثقل على السائق .

٢_ فتح الشباك قليلا ليدخل الهواء للمركبة.

٣_ عدم التدفئة الزائدة لمنع التعب و النوم.

٤_ امتنعوا عن السرعة الزائدة.

٥_ فحص صلاحية مساحات الزجاج.

٦_ تنظيف فوانيس الضوء.

٧_ تأكد من سلامة الإطارات.

٨_المحافظه على مسافة أمنة بين السيارات على الطريق.

وحثت الشرطة، على ضرورة امتناع السائقين عن السرعة الجنونية والتأكد من صلاحية المركبة والإطارات.