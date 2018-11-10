روحاني: الاميركيون اعترفوا بانه لا يمكنهم تصفير النفط الايراني

قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن "الامريكيين اعترفوا في الآونة الاخيرة أنه لا يمكنهم تصفير صادرات النفط الايراني."

واضاف روحاني في كلمة له ، اليوم السبت، بعد اجتماع ضم رؤساء السلطات الثلاثة

ان "الاميركيينن يعرفون انهم لو تمكنوا من تصفير النفط فإن برميل النفط سترفع قيمته الى 150 دولارا، وهذا هو ذات الكلام الذي أكدناه منذ اليوم الاول ، اي أن امريكا لن تتمكن من تصفير صادرات النفط الايراني."

واكد الرئيس الايراني على ان "الاميركيين سيدركون انهم اختاروا الطريق الخطا ، وهذا النهج لن يركع الشعب الايراني. ونقول للشعب الايراني ان 5 نوفمبر / تشرين الثاني لم يكن سوى تهويل وحرب نفسية إضافة الى ضغوط اقتصادية."

واوضح روحاني : "ناقشنا اليوم الوضع الاقتصادي ووضع خريطة طريق اقتصادية للاشهر القادمة."مشددا على ان "الاشهر القادمة ستكون افضل من الايام الحالية، وثمة لجنة اقتصادية تخطط وتدرس لمواجهة الحظر الاقتصادي."

واضاف: "نحن فيما يخص المواد الاساسية التي يحتاجها الشعب الايراني لم نواجه أي مشكلة، ونتمكن من توفير المواد الاساسية لعدة أشهر، ولانتاج هذه المواد الاساسية واستيرادها لن يكون لدينا اي مشكلة." موضحا انه" نحن اليوم في ظروف نكون في منتجين أكثر من ان نكون مُستهلكين" .

واشار روحاني الى ان "الحكومة بدأت من هذا الشهر تقديم رزمة مواد أساسية لاصحاب الدخل المحدود وستواصل ذلك، وظروفنا الان هي افضل من الشهور الماضية."

واكد روحاني على ان "الشعب الايراني بوحدته وتلاحمه سينزع الاوراق التي تستخدمها الادارة الاميركية التي تتهم ايران بدعم الارهاب وتمويله." وقال :"نؤكد للعالم اننا كنا وما زلنا في الخط الامامي لمحاربة الارهاب ومصادره المالية، وان اتهاماتهم لنا (الاميركيون ) بتمويل الارهاب ظلم وافتراء."