"حياة" يفتتح مشروعا لتدريب 720 طالباً على مستوى القطاع

افتتح مركز حياة لتعزيز الجهوزية على الطوارئ المرحلة الثانية من مشروع تدريب طلبة المدارس على مستوى محافظات القطاع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويتضمن المشروع تدريب 720 طالبا، موزعين على 35 مدرسة في جميع محافظات القطاع، تتناول 15 موضوعا اسعافيا في (الانعاش القلبي، والتشنج، والكسور، والغرق، والاغماء، والتكهرب، والشردقة، والنزيف، والجروح، وضربة الرأس، ضربة الشمس، الاخلاء والنقل الآمن، السلامة المنزلية، التسمم، عضات الأفاعي)

ونفذ مركز حياة أولى دورات المشروع بمدرستي كفر قاسم الثانوية للبنات بمدينة غزة، ومدرسة عرفات للموهوبين للذكور، بمشاركة 25 طالبا من كل مدرسة.

وأكد مدير مركز "حياة" د. باسم نعيم أن المشروع يهدف لتدريب الطلبة على كيفية التصرف السليم أثناء وقوع الأحداث الطارئة والمختلفة على طرق الإسعاف، كون قطاع غزة يعيش حالة طارئة مستمرة، تختلف عن المجتمعات الأخرى، مما يتطلب تعزيز الجهوزية على الطوارئ كواجب وطني.

وقال نعيم: إن "المشروع التدريبي للطبة يأتي كنتيجة ثمار تعاون بين "حياة" والوزارة امتدت على مدار أسابيع، لتعزيز الثقافة لدى الطلاب في موضوعات تتعلق بالإسعافات"، لافتا أن أكثر ما يضر المريض أو المصاب هو سلوك المحيطين به لحظة اصابته.

وأشار أن المركز أطلق الحملة الوطنية لوقف النزيف، بهدف تدريب المواطنين على وقف النزيف بطريقة صحيحة، بالإضافة لدورات في الإخلاء الآمن في المؤسسات الخاصة والحكومية.

من جهته، شدد عضو لجنة الطوارئ بوزارة التربية والتعليم فايز السرحي على أهمية توعية الطلاب بالطرق الآمنة في الاسعافات الأولية، مثنيا على دور مركز حياة في تنفيذ المشروع، والذي يهدف لصقل مهارات الطلاب في موضوعات مختلفة.

وكان مركز "حياة" قد أنهى المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي بتدريب 700 طالب من مختلف المدارس على مستوى القطاع.