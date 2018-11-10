يديعوت: التنسيق الأمني يمنع اندلاع انتفاضة في الضفة المحتلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية نجحت "حتى الآن" في منع اندلاع انتفاضة بالضفة الغربية رغم أن الضفة تغلي غضبًا.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير أمني نشرته اليوم السبت، أن انعدام ثقة الشارع الفلسطيني في رئيس السلطة محمود عباس، أحد الأسباب التي تمنع اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة.

وأشار إلى استمرار "التعاون الأمني" بين أمن السلطة بالضفة الغربية وقوات الاحتلال، على الرغم مما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس عن تنفيذ قرار المجلس المركزي بوقفه.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس المركزي قرر في اجتماعه تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك الاقتصادي، وقد خول عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وزعم أنه من بين الأسباب أيضًا، "المعاناة" التي عاشها الفلسطينيون في أعقاب انتفاضة الأقصى وعدم رغبة الكثيرين منهم بتكرار ما حصل، مستطردة: "هذا السبب المركزي لعدم اندلاع انتفاضة جديدة، وهو غير نابع من جهود استخبارية أو عملياتية".

وادعت يديعوت، بأن "الدوافع الدينية هي التي ستشعل النار الكبيرة". محملة جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة المسؤولية عن اندلاع انتفاضة القدس؛ أكتوبر عام 2015، بعد قيامهم بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس.

وكانت مدن الضفة الغربية، قد شهدت في نشرين أول الماضي، تنفيذ المقاومة الفلسطينية لـ 447 عملًا مقاومًا؛ 4 عمليات إطلاق نار، 6 محاولات طعن، 3 عمليات إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، 19 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و387 مواجهة وإلقاء حجارة وصد لاعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.

وقد أفاد تقرير نشرته الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة، بأن عمليات المقاومة أوقعت قتيلين إسرائيليين وأصابت أكثر من 14 آخرين.