الأمطار تغرق شوارع وأحياء مدينة غزة

تعرضت أحياء مدينة غزة صباح اليوم السبت، للغرق جراء الأمطار التي تتساقط على مختلف مناطق قطاع غزة منذ الصباح الباكر.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت سابقاً، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الفصل، في سبيل ضمان استمرار عمل طواقمها الميدانية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم.

وأكد المقدم رائد الدهشان مدير إدارة العمليات المركزية في المديرية، أن طواقم الدفاع المدني على جهوزية كاملة وفق الإمكانيات المتاحة لديه، للتعامل مع أي تأثيرات أو أحداث طارئة، قد تنجم خلال هذا الفصل مع قدوم المنخفضات الجوية.













