حرائق كاليفورنيا تقتل 9 أشخاص وتدمر آلاف المنشآت

أعلنت السلطات الأمريكية، أن حرائق الغابات المستعرة في شمال كاليفورنيا، أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وتدمير الآلاف من المنشآت والمباني.

وقال شريف مقاطعة بوتي إنه "واجبي المحزن أن أؤكد أن لدينا الآن تسعة قتلى"، وفي بادئ الأمر تم العثور على خمسة ضحايا في مدينة بارادايز التي أُمر جميع سكّانها البالغ عددهم 26 ألفا بإخلائها.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو إنفاذ القانون في مؤتمر صحفي إن "حريق الغابات المعروف بكامب فاير أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء، وتدمير أكثر من 6700 منزل وشركة".

وكانت الشرطة الأمريكية أجلت الجمعة، سكان بلدة كاملة عن منازلهم في مقاطعة بوتي شمالي ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، إثر اندلاع حريق كبير بالغابات التهم نحو 18 ألف فدان.

وأشار مكتب قائد الشرطة بالمقاطعة، إلى أنه تم إصدار قرار بإخلاء مناطق بلدة بارادايس التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص.