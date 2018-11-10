الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على كل المناطق

يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم من:

1- خطر التزحلق على الطرقات .

2 – احتمال تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

وغداً الأحد يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.