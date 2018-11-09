3 كويكبات خطرة "تهدد" الأرض نهاية هذا الأسبوع

تشهد الأرض نهاية هذا الأسبوع، يوم السبت 10 نوفمبر، اقتراب 3 كويكبات ضخمة يصل قياس أكبرها لنحو 30 مترا.

وفي الواقع، كشفت وكالة ناسا عن مرور 10 صخور فضائية "بالقرب من الأرض" خلال شهر نوفمبر وحده، حيث أوضحت أنه "مع دوران هذه الأجسام حول الشمس، يمكن أن تقترب الصخور (القريبة) من الأرض بشكل أكبر في بعض الأحيان".

ولكن المثير للاهتمام، هو حقيقة مرور 3 كويكبات قرب الأرض يوم السبت، في الفترة بين الساعة 2 و7 مساء.

ومن المتوقع أن يقترب "أقرب الكويكبات" بمعدل 0.00255 وحدة فلكية من الأرض، على بعد 209000 ميل (336352.9 كم).

ويسجل الكويكب الأول "2018 VS1" مروره بالقرب من كوكبنا في الساعة 2:03 بعد الظهر، حيث يعتقد أن طوله يصل إلى 28 مترا، وسيحلق على مسافة مليون و300 ألف كم، التي تعتبر قريبة إلى حد بعيد من الناحية الفلكية.

ويعتبر هذا الكويكب الأسرع بين الكويكبات الثلاثة، حيث يتحرك بسرعة 10.61 كم في الثانية، بالنسبة لسرعة الأرض بحد ذاتها.

ويسجل الكويكب الثاني "2018 VR1" (طوله 30 مترا) مروره قرب الأرض، بعد 16 دقيقة فقط في تمام الساعة 2:19 بعد الظهر.

وتتوقع ناسا أن يحلق هذا الكويكب قرب الأرض بسرعة أبطأ نسبيا تبلغ 9.28 كم في الثانية، على مسافة 3.15 مليون ميل (نحو 4 مليون كم).

وأخيرا، من المتوقع أن يسجل كويكب "2018 VX1" أقرب تحليق حول الأرض في تمام الساعة 6:26 مساءا، على بعد حوالي 336352 كم، ويتحرك بسرعة بطيئة تبلغ 6.06 كم في الثانية بالنسبة للأرض.

وللأسف، من الصعب رؤية الكويكبات بواسطة التلسكوب، لأنها غالبا ما تكون صغيرة جدا وخافتة، بمستويات مختلفة من الانعكاس.