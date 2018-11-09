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بعد يومين من بقائها في المدار..شاحنة فضائية روسية تصل إلى المحطة الدولية

  • فلسطين اليوم
  • 23:28 - 09 نوفمبر 2018
الفضاء الفضاء
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تصل مركبة الشحن الروسية " بروغريس أم أس – 10" المحطة الفضائية الدولية بعد يومين من بقائها في المدار الأرضي.

صرح بذلك ناطق باسم  شركة "سنيماش" الروسية المصنعة للمركبات الفضائية، مضيفا أن الشاحنة الفضائية ستنطلق إلى المحطة الفضائية يوم 16 نوفمبر الحالي بواسطة صاروخ "سويوز أف غي".

ويعد ذلك أول إطلاق لهذا الصاروخ بعد حادثة وقعت أكتوبر الماضي، عندما تحطم الصاروخ الحامل للمركبة الفضائية الروسية برائدي الفضاء الروسي والأمريكي عقب إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسي.

وقالت لجنة التحقيق إن الحادثة وقعت بسبب عدم تشغيل مستشعر يصدر أمرًا بفصل المرحلة الثانية للصاروخ عن المركبة.

ويتوقع أن تلتحم الشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية يوم 18 نوفمبر الحالي.

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