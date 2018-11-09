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اتفاق روسي إماراتي لإنشاء بوابة إلكترونية تستشعر الأرض عن بعد

  • فلسطين اليوم
  • 23:13 - 09 نوفمبر 2018
قمر صناعي قمر صناعي
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وقعت شركة "تراتيخ" بصفتها فرعًا في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" مع الجانب الإماراتي اتفاقية لإنشاء بوابة إلكترونية بنظام "أونلاين"، وتستخدم معلومات واردة من الأقمار الاصطناعية.

وقال ناطق باسم قطاع الصناعة الفضائية والصاروخية الروسية إن الاتفاقية هي أول تجربة لخصخصة التكنولوجيات الفضائية الروسية، فيما يتعلق باستشعار الأرض عن بعد.

وبحسب الاتفاقية فإن شركة "تراتيخ" الروسية ستتولى إنشاء بوابة إلكترونية إماراتية تسمح برصد كبرى مشاريع البنى التحتية العالمية التي تستثمر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية أن كلفة المشروع الإلكتروني الروسي الإماراتي تبلغ 200 ألف دولار.

وقال البيان إن البوابة الإلكترونية ستقوم على المعلومات الواردة من الأقمار الاصطناعية الروسية والأجنبية، وستُظهر الحالة الموضوعية للمشاريع التي يهتم بها الجانب الإماراتي.

وستضاف إلى الصور الفوتوغرافية الفضائية حسب البيان، نصوص ومعلومات تحليلية ستسمح بالحصول على معطيات موضوعية شاملة تخص المشاريع التي تستثمر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن شركة "تراتيخ" تعتبر من كبرى الجهات الروسية المشغلة للبنى التحتية الخاصة باستشعار الأرض عن بعد.

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