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جيش الاحتلال والشاباك يخشيان  اشتعال الوضع في الضفة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:58 - 09 نوفمبر 2018
الجيش الاسرائيلي7 الجيش الاسرائيلي7
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قال المحلل العسكري الاسرائيلي الون بن دافيد  بان قيادة الشاباك و جيش الاحتلال تخشيان  من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

 ووفقا للمحلل بن دافيد، فيلوح في الافق الآن قرب انتهاء الازمة مع قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان وسوري، مشيراً الى أن الجيش يحذر من مغبة تدهور الوضع في الضفة الغربية.

و يقول أحد قادة الجيش: "ربما يأتي يوما اكتب فيه كتابا حول كيف منع الجيش اندلاع حرب مع قطاع غزة عام 2018 مع ذلك لا زال الوضع مع غزة هش وقابل للاشتعال في كل لحظة  ولكن كل من اسرائيل وحماس يخطوان نحو التسوية  كما ان الوضع على الحدود الشمالية يغلب عليه طابع الاستقرار.

هيئة الاستخبارات العسكرية بدورها حذرت من مغبة  غياب الحل السياسي  مع بقاء الازمة الاقتصادية للفلسطينيين،   فحماس تبذل جهودا مكثفه لنقل المعركة من قطاع غزة للضفة الغربية،  مما سيؤدي الامر لاشتعال الوضع  العمليات كثيرة ضد اسرائيل  وهذا ما حذر منه رئيس الشاباك قبل يومين حينما قال الوضع الامني في الضفه الغربية هش

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