ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بالأسماء:آلية صرف منحة 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:16 - 09 نوفمبر 2018
رواتب رواتب
مشاركة

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الجمعة، آلية صرف مبغ مالي وقدره 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم: "صباح غدًا السبت سيتم صرف مبلغ 100 دولار لـ 50 ألف أسرة في قطاع غزة، عبر بنوك البريد بدءًا من الساعة 12 ظهرا ولمدة ثلاثة أيام"، مضيفًا: "بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة لا معلومات عن موعد صرفها".

وصدر تنويه، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حول صرف المنحة الأميرية القطرية - مساعدات الأسر الفقيرة"، جاء فيه أن الصرف للمستفيد الأول فقط، وأنه يجب إحضار الهوية الشخصية للمستفيد".

وأشار التنويه، إلى أن مكاتب البريد ستكون مخصصة لصرف مساعدات الأسر الفقيرة أيام السبت - الأحد - الاثنين " 10, 11, 12 نوفمبر " من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثامنة مساءا".

وأكد التنويه، على أنه يمكن الاستعلام عن المستفيدين من مساعدات الأسر الفقيرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ، وكذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لبنك البريد على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رابط الفحص هنا

متعلقات