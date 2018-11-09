القيادي المدلل: مسيرات العودة ستقود شعبنا لكسر الحصار

أعرب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، عن ثقته باقتراب كسر الحصار عن غزة، بفعل الثبات والتحدي في ميادين العودة بكافة محافظات القطاع.

وقال المدلل في كلمة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، خلال مشاركته في فعاليات "جمعة المسيرة مستمرة" بمخيم العودة شرق محافظة خان يونس : "أرادونا أن نموت في غزة فلا نجد حبة دواء، أرادوا أن نغرق في بحر الظلام والجوع والحصار، وأرادوا أن ترفع غزة الراية البيضاء، وأن تركع، لكن هيهات هيهات".

وأضاف "غزة مشروع المقاومة والثورة المستمرة، وهي لا تزال قويةً وعصيةً على الانكسار". واستدرك المدلل: "بالرغم من عظم التضحيات والجراح والدماء، إلا أن غزة بقيت صامدة صمود الجبال الراسخة بأطفالها ونسائها .. بشيوخها بأبطالها الذين يرسمون أروع الملاحم على السلك الزائل ليقولوا للعدو الصهيوني: لا مقام لك على أرض فلسطين، وليس أمامك إلا الرحيل".

ونوه إلى أن مسيرات العودة استمرت إلى الأسبوع الثالث والثلاثين، ولن تتوقف حتى تحقق أهداف شعبنا كاملة، مشيراً إلى أننا بدأنا بجني بداية الثمار وصولاً لكسر الحصار.

ولفت إلى أنه لا بد من تعزيز صمود شعبنا على أرضه حتى نواصل مسيرة الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة بقوة وثبات.

ووجه المدلل رسالة للمهرولين باتجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، جاء فيها:" نقول ليس من الإسلام والعروبة والقومية أن يكون هذا الكيان حليفا وصديقا لكم، وهو كيان مجرم احلالي يستهدف عقيدة الأمة وأرضها وتاريخها ومقدساتها وهو سبب المآسي والنكبات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والأمة كلها".

وتابع المدلل :"بدلا من صنع سلام مدنس مع العدو المحتل، على الأمة أن تتوحد لدحره وإزالته حتى تعود قوية تعيد أمجادها من جديد".

ورأى أن التطبيع مع العدو الإسرائيلي يعنى إعطاءه الشرعية للاستمرار فى جرائمه ضد شعبنا، الذي يجابهه نيابة عن الأمة كلها.

وجدد المدلل في كلمته التأكيد على تحقيق الوحدة واتمام المصالحة الوطنية، قائلا :"نؤكد أن فرحتنا بانتصار شعبنا في مسيرات العودة التي بدأت تؤتي أكلها لا يمنعنا من التأكيد على المصالحة الفلسطينية من أجل دعم صمود شعبنا في مواجهة الجرائم الصهيونية المستمرة ضده".

وبين أن المصالحة الحقيقة تتجسد بداية بإنهاء الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة، مضيفا "واهم من يعتقد بأن العقوبات على شعب قد تصنع وحدة أو تقوي المشروع الوطني"، على حد تعبيره.