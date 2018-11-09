شهاب: مسيرات العودة اثبتت أن شعبنا متمسك بفلسطين رغم كل المؤامرات

قال مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، داوود شهاب: " إن شعبنا أثبت مرة اخرى اصرارهم على المضي في # مسيرات _العودة باعتبارها خيارا تجمع عليه الجماهير والقوى الفلسطينية الحيّة التي تنخرط في هذه المسيرات بكل ثقة وقوة وثبات".

و توجه شهاب بتحية تقدير واعتزاز للجموع التي تصمد رغم كل المكائد والخذلان، وتواصل حضورها في ميادين العز والشرف لتتكامل مع كل طلقة وصرخة مقاومة في الضفة العزيزة يعلن فيها الأحرار وحدتهم وصمودهم وتمسكهم بالحق الكامل في فلسطين ويرفضون أن تكون قضيتنا وثوابتنا الوطنية سلعة تفاوضية.

و أكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار حملت رسالة واضحة للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني متمسك بفلسطين وأن كل المؤامرات لن تفلح في ثنيه عن هذا الحق.