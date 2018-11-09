السنوار: الحصار بدأ ينهار و لن نقدم أثمان سياسية للحصول على حقوقنا

قال يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، اليوم الجمعة، إن جدار الحصار المفروض على قطاع غزة بدأ ينهار، وأن غزة لم تدفع أي ثمن سياسي ولن تعقد أي تفاهمات مع الاحتلال.

وأضاف خلال كلمة له من خيام العودة شرق غزة "إن الحصار المفروض على غزة منذ 12 عامًا بدأ يسقط، وبإذن الله سيزال بشكل كامل بفضل عناد وصمود شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة التي لن تتوقف حتى تحقق أهدافها كاملة".

ونفى السنوار بشكل قاطع وجود تفاهمات مع الاحتلال أو اتفاق للتهدئة، وقال: "لا يوجد تفاهمات مع الاحتلال على الإطلاق، نحن نتواصل مع الوسطاء للوصول إلى كسر كامل للحصار عن قطاع غزة".

وشدد على أن غزة لن تقدم أية أثمان سياسية للحصول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.