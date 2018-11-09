موقع عبري يكشف تفاصيل المطاردة المستمرة لأشرف نعالوة

نشر موقع واللا العبري، مساء اليوم الجمعة، تقريرًا مطولًا عن العملية المستمرة لمطاردة الشاب أشرف نعالوة، المتهم بتنفيذ عملية مستوطنة "بركان" الصناعية والتي أدت لمقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين منذ شهر.

وعنون الموقع تقريره بأن آلاف الجنود الإسرائيليين يعملون في الضفة وينتظرون خطأً واحدًا من المطارد نعالوة للوصول إليه. مشيرًا إلى أن الجيش لا يكتفي بالبحث عنه فقط، بل يعمل بالتوازي بمحاولة ردع السكان عن مساعدته.

وأشار الموقع إلى أن الهجوم الفردي هو العنوان الأكثر حضورًا إما بالسكاكين أو من خلال استخدام سلاح الكارلو القديم، بعد سنوات من توقف عمل الخلايا التنظيمية.

وبين الموقع أن الجيش ينقل كل معلومة إلى أجهزة الأمن والاستخبارات لتتبع كل المسارات الممكنة. مشيرًا إلى أن قائد العملية على البحث عن نعالوة هو العقيد تساحي التيت الذي أشرف على عملية مطاردة الشهيد أحمد جرار الذي نفذ عملية إطلاق نار قرب نابلس وأدت لمقتل حاخام.

وبحسب الموقع، فإن الشاب نعالوة فيما يبدو أنه يأكل قليلا ويتحرك بشكل أقل ويتواصل مع عائلته ومحيطه من أصدقائه بشكل أقل جدًا. مشيرا إلى أن التحقيقات مع عائلته والمقربين منه لم توصل إلى أي معلومة عن مكانه.