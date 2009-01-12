مجلس حقوق الإنسان يقر تشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

فلسطين اليوم-وكالات

صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الاثنين على قرار يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويتهم اسرائيل بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الانسان ضد الفلسطينيين.

وتمت المصادقة على القرار الذي ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بعد انقسام بين دول غربية وعدد من الدول الاخرى بسبب لغة القرار.

وصوتت 33 دولة افريقية واسيوية وعربية ومن اميركا اللاتينية لصالح القرار. وامتنعت 13 دولة اوروبية عن التصويت فيما كانت كندا الدولة الوحيدة التي اعترضت على القرار.

وعادة ما يتخذ المجلس المؤلف من 47 دولة قراراته بالتوافق.

وزعمت دول غربية ان القرار الذي تقدمت به دول عربية وافريقية متحيز لجانب واحد ولا يوضح دور الصواريخ التي يطلقها مقاومون فلسطينيون في إشعال الصراع.

ويدين القرار "بشدة" العدوان الإسرائيلي العسكرية في قطاع غزة ويقول انه نتج عن "انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان الفلسطيني.