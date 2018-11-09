إطلاق نار داخل ثانوية بكارولينا الشمالية الأمريكية

أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية، الجمعة، بوقوع إطلاق نار داخل مدرسة "توبسيل" الثانوية، المسجل لديها نحو ألف و300 طالبا.

وقال جيمس روويل، مسؤول بشرطة مقاطعة ذا بيندر بالولاية إنّ "تقارير عن إطلاق نار داخل مدرسة توبسيل الثانوية وصلت إلى الشرطة عند الساعة 6: 30 صباحا بالتوقيت المحلي 11: 30 ت.غ)"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أنّ "إطلاق النار حدث قبل ساعتين من بدء دخول الطلاب إلى الصفوف الدراسية".

وحتى الساعة (13: 30 ت.غ) لم تكشف السلطات ما إذا أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا أو مصابين.