شعيبي: التنسيق السوري ـ التركي بشأن وقف عدوان غزة لا يطرح نفسه بديلا عن أحد

فلسطين اليوم - دمشق

كشف مصدر سوري النقاب عن تنسيق سوري ـ تركي مكثف من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونفى أن يكون ذلك بديلا للمبادرة المصرية.

وأكد رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في دمشق الدكتور عماد فوزي شعيبي نبأ قدوم مستشاري رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو والوفد المرافق له إلى العاصمة السورية دمشق، وقال: "هنالك تنسيق سوري ـ تركي مكثف للمساهمة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وهنالك محاولة سورية ـ تركية لإيجاد مخرج سياسي يحفظ حقوق المقاومة ومقوماتها، كما توجد جهود يمنية وقطرية في الاتجاه ذاته، نظرا لأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ترفض بعض البنود في المبادرة المصرية التي لا تضمن فتحا كاملا للمعابر وفك الحصار".

ونفى شعيبي أن يكون التنسيق السوري ـ التركي بديلا للجهود المصرية، وقال: "السوريون لا يريدون أن يكونوا بديلا عن أحد، وهم يرحبون بأي جهد يمكنه أن ينهي العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ويفك الحصار عنهم، ولكن ما هو موجود لدى فصائل المقاومة أن المبادرة المصرية لا تلبي حاجات ومتطلبات المرحلة ولا ما تريده قوى المقاومة"، كما قال.

وكانت مصادر إعلامية سورية قد تحدثت عن أن الوفد التركي برئاسة مستشار رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو والوفد المرافق سيغادر اليوم العاصمة السورية دمشق إلى القاهرة بعد أن كان قد أجرى مباحثات مكثفة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وممثلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كل على حدة.